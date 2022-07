Una vita anticipazioni: Alodia scopre che Ignacio ha una amante? (Di sabato 9 luglio 2022) Pronti per la nuova puntata di Una vita che ci aspetta in onda il 10 luglio 2022? Domani la soap ci aspetta come sempre alle 14,20 circa, subito dopo Beautiful. In onda alla domenica la seconda parte dell’episodio 1429 di Acacias 38 e come sempre, arrivano per voi, le ultime news dalla Spagna. Facciamo il punto della situazione: Guillermo dice a Liberto che non andrà più a lezione da lui. Ignacio riceve un misterioso biglietto. Servante vuole regalare una medaglietta di San Fabiano a sua moglie, ma Jacinto glielo impedisce. Nel frattempo Aurelio sembra aver trovato un accordo con sua moglie, ma siamo sicuri che Genoveva non sia ancora in pericolo? Tra i due sembrerebbe esserci una tregua, ma si sa, dopo la pace, arriva poi sempre la tempesta. Scopriamo dunque quello che accadrà con le anticipazioni e la trama della prossima puntata di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 luglio 2022) Pronti per la nuova puntata di Unache ci aspetta in onda il 10 luglio 2022? Domani la soap ci aspetta come sempre alle 14,20 circa, subito dopo Beautiful. In onda alla domenica la seconda parte dell’episodio 1429 di Acacias 38 e come sempre, arrivano per voi, le ultime news dalla Spagna. Facciamo il punto della situazione: Guillermo dice a Liberto che non andrà più a lezione da lui.riceve un misterioso biglietto. Servante vuole regalare una medaglietta di San Fabiano a sua moglie, ma Jacinto glielo impedisce. Nel frattempo Aurelio sembra aver trovato un accordo con sua moglie, ma siamo sicuri che Genoveva non sia ancora in pericolo? Tra i due sembrerebbe esserci una tregua, ma si sa, dopo la pace, arriva poi sempre la tempesta. Scopriamo dunque quello che accadrà con lee la trama della prossima puntata di ...

