Una Vita, anticipazioni 10 luglio: qualcuno ferisce David per strada, poi lui bacia Valeria. Cosa succede tra Dori e Felipe?

Una Vita, anticipazioni 10 luglio: ancora una volta la telenovela spagnola regalerà emozioni al suo pubblico. In particolare per ciò che succederà tra David e Valeria, ma anche tra Felipe e Dori. Ci saranno di mezzo Ignacio e Genoveva.

Una Vita, anticipazioni 10 luglio: David viene aggredito, ma poi si riconcilia romanticamente con Valeria

Uno sconosciuto spara a David per strada. L'Exposito rimane ferito, ma riesce comunque a tornare a casa. Trova Valeria e tra i due scatta un bacio appassionato: è pace fatta! Perché David è stato aggredito? C'entreranno per caso Aurelio e la sua passione per la ...

