Una mossa Ue minaccia l'industria del litio e il Green Deal (Di sabato 9 luglio 2022) l'industria europea del litio ha alzato le barricate contro una proposta, avanzata dall'European Chemicals Agency (ECHA) di classificare il litio come tossico. E non senza ragioni: la classificazione sarebbe controproducente rispetto agli obiettivi fissati dalla stessa Commissione europea, rendendo il contesto europeo meno attraente per gli investimenti in nuove capacità produttive, dalle attività estrattive fino alla produzione di anodi e catodi, e passando dal cruciale step di raffinazione dell'oro bianco. Secondo l'ECHA, che ha accolto una proposta dell'Agence nationale dé sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) avanzata a dicembre 2019, l'armonizzazione prevederebbe che il carbonato, la cloride e l'idrossido di litio vengano inseriti nel regolamento europeo CLP ...

