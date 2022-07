Un gruppo di reclute ucraine si addestra nel Regno Unito. Il ministro Wallace: «Aiutiamo Kiev a difendersi» (Di sabato 9 luglio 2022) Un gruppo di reclute ucraine ha raggiunto il Regno Unito: seguiranno un programma di addestramento per alcune settimane. Il tutto nell’ambito di un «nuovo e ambizioso» progetto, che rappresenta «la fase successiva del sostegno del Regno Unito alle forze armate ucraine nella loro lotta contro l’aggressione russa». A dichiararlo è il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, che ha incontrato le reclute. «Utilizzando l’esperienza di livello mondiale dell’esercito britannico – prosegue Wallace – aiuteremo l’Ucraina a ricostruire le sue forze e ad aumentare la sua resistenza mentre difendono la sovranità del loro Paese e il loro diritto di scegliere il proprio ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Undiha raggiunto il: seguiranno un programma dimento per alcune settimane. Il tutto nell’ambito di un «nuovo e ambizioso» progetto, che rappresenta «la fase successiva del sostegno delalle forze armatenella loro lotta contro l’aggressione russa». A dichiararlo è ildella Difesa britannico Ben, che ha incontrato le. «Utilizzando l’esperienza di livello mondiale dell’esercito britannico – prosegue– aiuteremo l’Ucraina a ricostruire le sue forze e ad aumentare la sua resistenza mentre difendono la sovranità del loro Paese e il loro diritto di scegliere il proprio ...

