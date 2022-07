Un “falco” per il dopo Johnson? Come cambia la politica estera britannica (Di sabato 9 luglio 2022) Boris Johnson è stato in assoluto il leader più convintamente ostile alla Russia in seno al G7 e alle maggiori potenze della Nato nei primi quattro mesi e mezzo di guerra in Ucraina. Molto più degli Usa la Gran Bretagna ha cercato e voluto la strategia della guerra per procura, armato Kiev, sostenuto politicamente Volodymyr Zelensky, attivato i InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 9 luglio 2022) Borisè stato in assoluto il leader più convintamente ostile alla Russia in seno al G7 e alle maggiori potenze della Nato nei primi quattro mesi e mezzo di guerra in Ucraina. Molto più degli Usa la Gran Bretagna ha cercato e voluto la strategia della guerra per procura, armato Kiev, sostenutomente Volodymyr Zelensky, attivato i InsideOver.

