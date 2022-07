Umberto Smaila | “L’abolizione dell’aborto negli Stati Uniti era qualcosa di impossibile da immaginare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 luglio 2022)è pronto per la ripartenza e per un’altra estate di musica live. In un’intervista a Fanpage.it, il musicista si è raccontato tra successi, ricordi e la dovuta menzione a “Colpo Grosso”, il programma che l’ha reso eterno sul piccolo schermo.sta bene e, dopo il terribile periodo della pandemia, si dice pronto a far tappa in diverse località in Italia con un tour denso, che ritiene sarà fulcro della movida: “Gli italiani sono un popolo focoso, vogliono divertirsi, ballare e non riescono a stare fermi. Poi, certo, c’è da fare dei distinguo. Il pubblico di Napoli, per esempio, non è il pubblico di Gallarate per dire. Napoli è la mia tappa ideale, perché si balla di continuo”. Sulla musica della nuova generazione, poi: “Rapper e trapper fanno cose che per me sono impossibili da inserire in una scaletta. Anche mio ...