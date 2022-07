Ultime Notizie – Marmolada, presidente Cai: “Una follia pensare alle bandiere rosse” (Di sabato 9 luglio 2022) Rivedere le regole, investire in prevenzione, ma soprattutto non demonizzare la montagna dove il rischio zero non esiste. Antonio Montani, presidente nazionale del Cai, è venuto a guardare con i suoi occhi la valanga di ghiaccio, detriti e rocce che domenica 3 luglio ha travolto almeno dieci alpinisti sulla Marmolada. “Una tragedia che sa di disgrazia”, spiega all’Adnkronos. “La formazione per chi frequenta l’ambiente alpinistico è lunga e complessa, e si basa molto sull’esperienza; ci sono naturalmente delle regole – non si va soli, non si procede slegati, evitare le ore più calde -, ma sono difficilmente sintetizzabili. Più approfondisco quanto accaduto più mi sembra una cosa particolare, non tanto nel fenomeno, i distacchi dei seracchi ci sono sempre stati, ma nelle dimensioni. Se fossi stato sulla Marmolada domenica sarei rimasto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Rivedere le regole, investire in prevenzione, ma soprattutto non demonizzare la montagna dove il rischio zero non esiste. Antonio Montani,nazionale del Cai, è venuto a guardare con i suoi occhi la valanga di ghiaccio, detriti e rocce che domenica 3 luglio ha travolto almeno dieci alpinisti sulla. “Una tragedia che sa di disgrazia”, spiega all’Adnkronos. “La formazione per chi frequenta l’ambiente alpinistico è lunga e complessa, e si basa molto sull’esperienza; ci sono naturalmente delle regole – non si va soli, non si procede slegati, evitare le ore più calde -, ma sono difficilmente sintetizzabili. Più approfondisco quanto accaduto più mi sembra una cosa particolare, non tanto nel fenomeno, i distacchi dei seracchi ci sono sempre stati, ma nelle dimensioni. Se fossi stato sulladomenica sarei rimasto ...

