Ultime Notizie – Maneskin al Circo Massimo, Damiano grida "fuck Putin" (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – I Maneskin in concerto a Roma ribadiscono dal Circo Massimo il loro no alla guerra in Ucraina. Al termine del brano 'Gasoline', il frontman Damiano David indirizza un sonoro insulto al presidente russo, gridando "fuck Putin!".

