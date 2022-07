Ultime Notizie – Liam Gallagher lascia il palco dopo 4 canzoni: cosa è successo – Video (Di sabato 9 luglio 2022) Vent minuti. Tanto è durato il concerto di Liam Gallagher a Beauregard, vicino a Caen, in Francia. Il cantante britannico, ex leader degli Oasis, ha lasciato i palco dopo 4 canzoni, lasciando di sasso i fan che su Twitter hanno postato le immagini della sua inaspettata uscita. Alla base del gesto, sembra che ci siano stati dei problemi tecnici. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Vent minuti. Tanto è durato il concerto dia Beauregard, vicino a Caen, in Francia. Il cantante britannico, ex leader degli Oasis, hato indo di sasso i fan che su Twitter hanno postato le immagini della sua inaspettata uscita. Alla base del gesto, sembra che ci siano stati dei problemi tecnici. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

