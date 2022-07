Ultime Notizie – Firenze, anziana trovata morta in casa: ferito il marito (Di sabato 9 luglio 2022) Ipotesi omicidio-tentato suicidio a Firenze. I carabinieri della compagnia di Signa sono intervenuti in via delle Corti a Campi Bisenzio, all’interno di un appartamento di una coppia di anziani, di 87 e 84 anni, e hanno trovato il cadavere della donna mentre l’uomo aveva ferite di probabile origine autolesionistica. Sul posto è intervenuto anche il pm di turno della Procura della Repubblica di Firenze, personale della Sis del Nucleo Investigativo e della medicina legale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, l’ipotesi degli investigatori è che si tratti di un omicidio e poi tentato suicidio. La salma dell’anziana è stata trasportata a medicina legale per l’esame autoptico disposto dal pm di turno. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Ipotesi omicidio-tentato suicidio a. I carabinieri della compagnia di Signa sono intervenuti in via delle Corti a Campi Bisenzio, all’interno di un appartamento di una coppia di anziani, di 87 e 84 anni, e hanno trovato il cadavere della donna mentre l’uomo aveva ferite di probabile origine autolesionistica. Sul posto è intervenuto anche il pm di turno della Procura della Repubblica di, personale della Sis del Nucleo Investigativo e della medicina legale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, l’ipotesi degli investigatori è che si tratti di un omicidio e poi tentato suicidio. La salma dell’è stata trasportata a medicina legale per l’esame autoptico disposto dal pm di turno. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

