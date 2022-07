Ultime Notizie – Covid oggi Calabria, 2.999 contagi e 4 morti: bollettino 9 luglio (Di sabato 9 luglio 2022) Sono 2.999 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 luglio in Calbria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.071 tamponi effettuati), +1.124 i guariti. Il numero dei decessi totale da inizio pandemia sale a 2.702. Il bollettino, inoltre, registra +1.871 attualmente positivi, +21 ricoveri (per un totale di 288) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 12). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Sono 2.999 i nuovida coronavirusin Calbria, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 4. I nuovi casi sono stati individuati su 9.071 tamponi effettuati), +1.124 i guariti. Il numero dei decessi totale da inizio pandemia sale a 2.702. Il, inoltre, registra +1.871 attualmente positivi, +21 ricoveri (per un totale di 288) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 12). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

