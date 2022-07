Uds | esce “Chi fermerà la musica” con Dodi Battaglia

Leggi su lopinionista

(Di sabato 9 luglio 2022) foto di Paolo CadedduMILANO – Dall’8 luglio è in radio il singolo degli UDS “Chila” conche è protagonista del video. Il brano è in digitale dallo stesso giorno (Playaudio/Azzurra Music). La nuova versione del grande successo dei Pooh è stata realizzata con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Cocconato e Moncalvo, e farà da colonna sonora al videoclip ambientato nei territori del Monferrato tutelati dall’Unesco. Grazie a un’idea degli Uds il brano è stato riarrangiato da Luca Marchesin, della Cetra Productions, e si è arricchito dei preziosi contributi della vocalist Lucia Barbi Cinti. Gli Uds sono riusciti a far arrivare il nuovo arrangiamento a. Il brano è piaciuto ache, tra lo stupore degli abitanti, è ...