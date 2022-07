Ucraina ultime notizie Donetsk sotto le bombe | nuove armi Usa a Kiev

(Di sabato 9 luglio 2022) Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il segretario di Stato americano Antony Blinken hanno raggiunto un “consenso” per migliorare le relazioni tra Cina e Usa. L’sta ripristinando e ampliando alcuni dei suoi porti fluviali sul Danubio per facilitare l’esportazione di grano a causa del blocco della Russia sul Mar Nero. Blinken ha chiesto alla Cina di condannare l’aggressione russa in. La Tass riporta che è in corso un’offensiva sulla città di Bachmut, nel Donbass, da parte delle forze armate russe e della milizia della Repubblica popolare di Luhansk.

In Ucraina è il 136esimo giorno di guerra. Le truppe russe avanzano ancora in Donbass Le forze russe hanno preso il controllo dell'area di Klinovoe. Lo riferisce l'agenzia russa Tass secondo la quale ...Kiev ripristina i porti sul Danubio per facilitare l'export. La regione di Sumy colpita da bombardamenti russi. Bombe su Kryvyi Rih, due morti inclusa una bambina. Bombardata anche una zona residenzia ...