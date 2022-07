Ucraina ultime notizie. Cina-Usa, intesa Wang-Blinken per migliorare le relazioni (Di sabato 9 luglio 2022) Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il segretario di Stato americano Antony Blinken hanno raggiunto un “consenso” per migliorare le relazioni tra Cina e Usa. L’Ucraina sta ripristinando e ampliando alcuni dei suoi porti fluviali sul Danubio per facilitare l’esportazione di grano a causa del blocco della Russia sul Mar Nero. Blinken ha chiesto alla Cina di condannare l’aggressione russa in Ucraina. La Tass riporta che è in corso un’offensiva sulla città di Bachmut, nel Donbass, da parte delle forze armate russe e della milizia della Repubblica popolare di Luhansk. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 9 luglio 2022) Il ministro degli Esteri cineseYi e il segretario di Stato americano Antonyhanno raggiunto un “consenso” perletrae Usa. L’sta ripristinando e ampliando alcuni dei suoi porti fluviali sul Danubio per facilitare l’esportazione di grano a causa del blocco della Russia sul Mar Nero.ha chiesto alladi condannare l’aggressione russa in. La Tass riporta che è in corso un’offensiva sulla città di Bachmut, nel Donbass, da parte delle forze armate russe e della milizia della Repubblica popolare di Luhansk.

