Ucraina, soldati sbarcano sull’isola dei Serpenti e piantano la bandiera gialloblu. Kiev riconquista l’avamposto strategico al largo di Odessa (Di sabato 9 luglio 2022) È stato pubblicato il filmato dello sbarco delle truppe di Kiev sull’isola dei Serpenti, avvenuto la mattina di giovedì 7 luglio. I soldati ucraini al loro arrivo nell’isola, situata nel mar Nero a 35 km dalla costa dell’Ucraina, hanno piantato la bandiera giallo-blu in segno della riconquista dell’avamposto strategico al largo delle coste di Odessa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) È stato pubblicato il filmato dello sbarco delle truppe didei, avvenuto la mattina di giovedì 7 luglio. Iucraini al loro arrivo nell’isola, situata nel mar Nero a 35 km dalla costa dell’, hanno piantato lagiallo-blu in segno delladelaldelle coste di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

