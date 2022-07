Ucraina: segretario Difesa Gb visita forze armate Kiev che si addestreranno nel Regno Unito (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Il segretario alla Difesa britannica Ben Wallace ha fatto visita alle forze armate dell'Ucraina alla vigilia del programma di addestramento in tutto il Regno Unito che coinvolgerà fino a 10.000 ucraini nei prossimi mesi, il cui primo contingente è arrivato ieri nel Regno Unito. Il programma fa parte del impegno del Regno Unito a sostenere l'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione della Russia, che finora ammonta a oltre 2,3 miliardi di sterline in aiuti militari e comprende oltre 5.000 armi anticarro Nlaw e sistemi di razzi a lancio multiplo M270. "Questo nuovo ambizioso programma di formazione è la prossima fase del sostegno del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Ilallabritannica Ben Wallace ha fattoalledell'alla vigilia del programma di addestramento in tutto ilche coinvolgerà fino a 10.000 ucraini nei prossimi mesi, il cui primo contingente è arrivato ieri nel. Il programma fa parte del impegno dela sostenere l'nella sua lotta contro l'invasione della Russia, che finora ammonta a oltre 2,3 miliardi di sterline in aiuti militari e comprende oltre 5.000 armi anticarro Nlaw e sistemi di razzi a lancio multiplo M270. "Questo nuovo ambizioso programma di formazione è la prossima fase del sostegno del ...

