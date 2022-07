Ucraina: premier, '1,7 mld da fondo Usa per costi bilancio statale e servizi medici' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - L'Ucraina riceverà una sovvenzione di 1,7 miliardi di dollari dal Single Donor Trust Fund creato dalla Banca internazionale di sviluppo, dall'Associazione internazionale per lo sviluppo e dall'Usaid. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. "La bozza del accordo - ha detto il premier - è stata approvata oggi nella riunione di governo. E' il risultato di intese raggiunte dai partner per lo sviluppo dopo l'aggressione su larga scala scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. La sovvenzione riguarderà un finanziamento gratuito per le spese di bilancio statale dell'Ucraina e per i servizi medici. Questo è un sostegno estremamente forte da parte dei nostri partner americani", Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - L'riceverà una sovvenzione di 1,7 miliardi di dollari dal Single Donor Trust Fund creato dalla Banca internazionale di sviluppo, dall'Associazione internazionale per lo sviluppo e dall'Usaid. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. "La bozza del accordo - ha detto il- è stata approvata oggi nella riunione di governo. E' il risultato di intese raggiunte dai partner per lo sviluppo dopo l'aggressione su larga scala scatenata dalla Russia contro l'. La sovvenzione riguarderà un finanziamento gratuito per le spese didell'e per i. Questo è un sostegno estremamente forte da parte dei nostri partner americani",

