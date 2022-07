Ucraina: polizia, 'russi impediscono spegnimento incendi nei campi di grano' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "A causa dei continui bombardamenti, è estremamente difficile estinguere gli incendi nei territori e nelle terre occupate. I russi non consentono deliberatamente di estinguerli, gli invasori distruggono depositi di grano, macchine agricole, impianti solari e centrali elettriche. Per salvare almeno una parte del raccolto, le persone lavorano vicino al fuoco nemico". Lo ha comunicato la polizia nazionale Ucraina che ha avviato un procedimento penale per la distruzione dei raccolti nella regione occupata di Kherson. Secondo i dati della polizia, gli incendi nelle foreste e nei campi causati dai bombardamenti hanno causato nella regione di Kherson incendi su 12 ettari di colture di grano vicino ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "A causa dei continui bombardamenti, è estremamente difficile estinguere glinei territori e nelle terre occupate. Inon consentono deliberatamente di estinguerli, gli invasori distruggono depositi di, macchine agricole, impianti solari e centrali elettriche. Per salvare almeno una parte del raccolto, le persone lavorano vicino al fuoco nemico". Lo ha comunicato lanazionaleche ha avviato un procedimento penale per la distruzione dei raccolti nella regione occupata di Kherson. Secondo i dati della, glinelle foreste e neicausati dai bombardamenti hanno causato nella regione di Khersonsu 12 ettari di colture divicino ...

