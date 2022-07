Ucraina: ex ministro Interni, 'morti 41.315 militari delle forze armate russe' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "41315 personale effettivo delle forze armate russe, 10751 perdite delle compagnie militari private, 2094 uccisi o dispersi della Rosguardia". Sono i dati sulle perdite russe dall'inizio della guerra diffusi su Telegram dall'ex ministro degli Interni ucraino Arsen Avakov sulle perdite russe secondo le sue fonti personali. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "41315 personale effettivo, 10751 perditecompagnieprivate, 2094 uccisi o dispersi della Rosguardia". Sono i dati sulle perditedall'inizio della guerra diffusi su Telegram dall'exdegliucraino Arsen Avakov sulle perditesecondo le sue fonti personali.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha abbandonato una sessione del G20 mentre la sua controparte tedesca,… - fattoquotidiano : Alcune delle armi che l’ Occidente sta inviando in Ucraina sono finite sul mercato nero dei conflitti in Medio Orie… - Frizzante1 : RT @bordoni_russia: Gira sui social la copia di una presunta missiva del Ministero degli Esteri ucraino al Ministro degli Interni italiano.… - Massimi47715989 : TANTI QUINDI IL BUE CHE DA DEL CORNUTO ALL ASINO E CHE IL TUO MINISTRO DEGL ESTERI HA ROTTO IL… - Diana50022146 : RT @Gianl1974: Il ministro della Difesa britannico Wallace ha incontrato l'esercito ucraino arrivato per l'addestramento 'Usando l'esperien… -