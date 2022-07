(Di sabato 9 luglio 2022) Washington, 9 lug. (Adnkronos) - Più di cinque ore di colloquio tra Antonye Wang Yi. Lo riporta il New York Times. Il segretario di Stato Usa ha incontrato a Bali il ministro degli Esteri cinese, in quello che è il primo faccia a faccia da ottobre, e ha espresso preoccupazione per la posizione di Pechino rispettomentre prosegue il conflitto in. "Questo è davvero il momento in cui tutti dobbiamo levarci" per condannare "l'", l'invasione russa dell', ha dettoincontrando i giornalisti dopo i colloqui, giudicati "costruttivi". "Quello che si sente da Pechino è che sostiene di essere neutrale", ha affermato, parlando di dichiarazioni poco plausibili. "E' abbastanza difficile essere neutrali quando si tratta di questa ...

Un esito insperato a valle del primo faccia a faccia da ottobre scorso trae la sua controparte cinese, cinque ore di colloqui con al centro la guerra della Russia ine la ...... come abbiamo sentito fare paese dopo paese nel G20, per condannare l'aggressione, per chiedere tra le altre cose che la Russia consenta l'accesso al cibo bloccato in", ha detto. Sul ...(Adnkronos) – Più di cinque ore di colloquio tra Antony Blinken e Wang Yi. Lo riporta il New York Times. Il segretario di Stato Usa ha incontrato a Bali il ministro degli Esteri cinese, in quello che ...Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha esortato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi a condannare l'"aggressione" russa dell'Ucraina, sottolineando che in questa situazione non si può ...