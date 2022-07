Ucraina: amministrazione militare regionale, 'russi hanno colpito Sumy' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Stamattina gli occupanti hanno attaccato la regione di Sumy". Lo ha scritto su Telegram Dmytro Zhivytskyi, capo dell'amministrazione militare regionale di Sumy, aggiungendo che "dopo una notte tranquilla, stamattina dopo le 7 sono iniziati i bombardamenti: un elicottero russo ha lanciato due razzi contro la comunità di Bilopolsk. Alle sette e mezza, 5 razzi sono stati lanciati contro Khotynsk. E verso le sette e quaranta un elicottero russo ha bombardato la comunità di Myropil". Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Stamattina gli occupantiattaccato la regione di". Lo ha scritto su Telegram Dmytro Zhivytskyi, capo dell'di, aggiungendo che "dopo una notte tranquilla, stamattina dopo le 7 sono iniziati i bombardamenti: un elicottero russo ha lanciato due razzi contro la comunità di Bilopolsk. Alle sette e mezza, 5 razzi sono stati lanciati contro Khotynsk. E verso le sette e quaranta un elicottero russo ha bombardato la comunità di Myropil".

