Pubblicità

FirenzePost : Ucraina: ambasciata russa accusa gli Usa di voler prolungare la guerra - infoitestero : Guerra Ucraina Russia, Ambasciata russa: “Usa vogliono prolungare conflitto”. DIRETTA - MaadymImoci : RT @Gianl1974: ????La Banca d'Estonia ha presentato una moneta in onore dell'Ucraina! La moneta da €2 è dedicata all'Ucraina e alla sua lotta… - PivaEdoardo : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, Ambasciata russa: “Usa vogliono prolungare conflitto”. DIRETTA - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Ambasciata russa: “Usa vogliono prolungare conflitto”. DIRETTA -

Sky Tg24

...47 -russa, gli Stati Uniti vogliono prolungare conflitto "Le autorità statunitensi stanno inviando nuove armi in, tra cui i lanciarazzi Himars, perché vogliono prolungare il ...... dopo l'invasione russa in, alcuni mesi fa, era intervenuto per affermare ancora una volta ...le relazioni Cina - Giappone durante il suo mandato" ha sottolineato il portavoce dell'... Guerra Ucraina Russia, Ambasciata russa: “Usa vogliono prolungare conflitto”. DIRETTA Le autorita' statunitensi stanno inviando nuove armi in Ucraina, tra cui i lanciarazzi Himars, perche' vogliono prolungare il conflitto con ogni mezzo, denuncia l'Ambasciata russa ...Gli americani stanno inviando nuove armi in Ucraina "perché vogliono prolungare il conflitto con ogni mezzo". È la testi dell'ambasciata russa a Washington, secondo cui dietro questa decisione "c'è il ...