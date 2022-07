Twitter, Elon Musk si ritira. Il social gli fa causa (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo settimane di tentennamenti, Elon Musk, l’imprenditore più ricco del mondo, ha rinunciato definitivamente all’acquisto di Twitter. In Borsa il titolo del social media sprofonda. Si apre adesso una lunga battaglia legale: il destino di Twitter è incerto. È stato l’ente di vigilanza della Borsa americana, la Sec (Security exchange commission) ha riferire dell’abbandono di Musk, il quale ha rinunciato al mega investimento da 44 miliardi di dollari. Secondo una lettera inviata da un avvocato del magnate miliardario all’ufficio legale della società, di cui la Sec ha ricevuto una copia, “Twitter non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali“. E non avrebbe fornito le “informazioni commerciali richieste“. “A volte Twitter ha ignorato le richieste di ... Leggi su velvetmag (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo settimane di tentennamenti,, l’imprenditore più ricco del mondo, ha rinunciato definitivamente all’acquisto di. In Borsa il titolo delmedia sprofonda. Si apre adesso una lunga battaglia legale: il destino diè incerto. È stato l’ente di vigilanza della Borsa americana, la Sec (Security exchange commission) ha riferire dell’abbandono di, il quale ha rinunciato al mega investimento da 44 miliardi di dollari. Secondo una lettera inviata da un avvocato del magnate miliardario all’ufficio legale della società, di cui la Sec ha ricevuto una copia, “non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali“. E non avrebbe fornito le “informazioni commerciali richieste“. “A volteha ignorato le richieste di ...

