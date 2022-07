Twitter - Elon Musk ritira l'offerta di acquisizione (Di sabato 9 luglio 2022) Elon Musk ha annullato l'accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisizione di Twitter. Il numero uno della Tesla ha citato diverse violazioni degli accordi presi in via preliminare, come l'assenza di report ufficiali riguardo a bot (i profili falsi creati in maniera automatica, ndr) e spam sul social network. A comunicare la decisione è stata una lettera inviata dagli avvocati dell'imprenditore all'ufficio legale di Twitter e alla Sec, l'autorità statunitense che controlla la Borsa: "Twitter non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali", non fornendo "le informazioni commerciali richieste. Twitter a volte ha ignorato le richieste di Elon Musk, altre volte le ha respinte per motivi che ci sembrano ingiustificati e in alcune ... Leggi su quattroruote (Di sabato 9 luglio 2022)ha annullato l'accordo da 44 miliardi di dollari per l'di. Il numero uno della Tesla ha citato diverse violazioni degli accordi presi in via preliminare, come l'assenza di report ufficiali riguardo a bot (i profili falsi creati in maniera automatica, ndr) e spam sul social network. A comunicare la decisione è stata una lettera inviata dagli avvocati dell'imprenditore all'ufficio legale die alla Sec, l'autorità statunitense che controlla la Borsa: "non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali", non fornendo "le informazioni commerciali richieste.a volte ha ignorato le richieste di, altre volte le ha respinte per motivi che ci sembrano ingiustificati e in alcune ...

Pubblicità

felipeneto : É oficial, Elon Musk desistiu da compra do Twitter. CHORA BOIADA!!! Hahahhahahahahahhahahahahahahhaahahahh - Agenzia_Ansa : Elon Musk ha rinunciato all'acquisto di Twitter. Lo riferisce la Sec, la società che controlla la Borsa Usa #ANSA - borghi_claudio : Se il market abuse fosse una percossa questa sarebbe una strage. Elon Musk ritira l'offerta di acquisizione di Tw… - Cuoredifango : RT @sabrimaggioni: Elon #Musk non vuole + acquistare Twitter xchè pieno di profili falsi La sua è una mossa geniale: se Twitter lo trascine… - fefebaraonda : RT @MarcoNoel19: Chissà se Elon Musk rinuncia a Twitter come quelli che minacciano di chiudere l'account o fa sul serio. -