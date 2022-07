Tv in lutto | morto l’attore innamorato dell’Italia Addio al personaggio della serie tv

(Di sabato 9 luglio 2022)Tony Sirico.conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il mafioso Peter Paul Gualtieri, soprannominato “Paulie Walnuts”, nella famosatelevisiva “I Soprano” èall’età di 79 anni. Lo scorso aprile laha dettoa un altrotv, Rea Allen, la zia Quintina Blundetto, mentre è di pochi giorni fa la notiziascomparsa di un altro celebre attore italoamericano: James Caan, celebre per le sue interpretazioni ne “Il Padrino” e “Misery non deve morire”. Lo scorso anno un altrofamosatv, anche lui di origini italiane, è scomparso. Joseph Siravo vestiva i panni di Johnny ...

Pubblicità

fanpage : Lutto ad 'Avanti un altro'. È morto Emanuele Vaccarini, il 'gladiatore'. Aveva solo 44 anni - MarettiElena : RT @11Giuliano: Conseguenze: Addio al medico Savino, simbolo dell’atletica casertana. Era ricoverato in ospedale: oggi il suo cuore si è fe… - CineGiornale1 : I Soprano, lutto nel cast della serie: è morto l’attore Tony Sirico, indimenticabile interprete di Paulie Gualtieri… - Furfuroll : RT @BestMovieItalia: I Soprano, lutto nel cast della serie: è morto l'attore Tony Sirico, indimenticabile interprete di Paulie Gualtieri -… - BestMovieItalia : I Soprano, lutto nel cast della serie: è morto l'attore Tony Sirico, indimenticabile interprete di Paulie Gualtieri… -

Ascolta questo articolonel programma ' Avanti un altro! ', condotto da Paolo Bonolis: nella giornata dell'8 luglio è scomparso all'età di 44 anni Emanuele Vaccarini , conosciuto dai fan del quiz game per aver ...Emanuele Vaccarini Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, è venuto a mancare improvvisamente Emanuele Vaccarini , conosciuto come il 'Gladiatore' di Avanti un Altro , la ...Emanuele Vaccarini, il "gladiatore" di Avanti un altro, è deceduto ieri a 44 anni per cause ancora sconosciute ...Proseguono le attività di ricerca via terra e con l'ausilio dei droni sulla Marmolada nel giorno del lutto cittadino. All'alba 14 soccorritori più ...