Tutto su Laura Giuliani, il portiere della Nazionale femminile: età, caratteristiche e stipendio (Di sabato 9 luglio 2022) La Nazionale italiana femminile si prepara a scendere in campo per l’esordio dell’Europeo in Inghilterra contro la Francia, l’obiettivo delle azzurre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Il Ct Milena Bertolini potrà contare su un gruppo veramente importante con individualità di livello. A difendere i pali ci sarà Laura Giuliani, estremo difensore classe 1993 del Milan. E’ cresciuta nelle giovanile de La Benvenuta, ma la prima vera esperienza è stata con il Como 2000. Poi tante altre avventure con Gütersloh, Herforder, Colonia e Friburgo. Nel 1017 il ritorno in Italia, la grande occasione è quella della Juventus. E’ uno dei punti fermi della squadra e si conferma un portiere molto affidabile. Nel 2021 viene ufficializzato il suo trasferimento alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Laitalianasi prepara a scendere in campo per l’esordio dell’Europeo in Inghilterra contro la Francia, l’obiettivo delle azzurre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Il Ct Milena Bertolini potrà contare su un gruppo veramente importante con individualità di livello. A difendere i pali ci sarà, estremo difensore classe 1993 del Milan. E’ cresciuta nelle giovanile de La Benvenuta, ma la prima vera esperienza è stata con il Como 2000. Poi tante altre avventure con Gütersloh, Herforder, Colonia e Friburgo. Nel 1017 il ritorno in Italia, la grande occasione è quellaJuventus. E’ uno dei punti fermisquadra e si conferma unmolto affidabile. Nel 2021 viene ufficializzato il suo trasferimento alla ...

