Trauma nazionale, Tokyo perde la bussola politica (Di sabato 9 luglio 2022) Per il Giappone è la fine di un’epoca. A livello politico, certo, ma anche a livello sociale. Shinzo Abe non era solo un ex premier, era il centro di gravità L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 luglio 2022) Per il Giappone è la fine di un’epoca. A livello politico, certo, ma anche a livello sociale. Shinzo Abe non era solo un ex premier, era il centro di gravità L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

onevoicetosing : @Ginger_Eil @Marta_Brambilla @utentesegreto21 Come quelli del gas sarin del 1995, perché giustamente tanto che stai… - true_trauma : RT @RebelMag2: Il nuovo eroe nazionale #lovemi #fedez - KookieN00na : RT @femmefleurie: #KinnPorscheEP13 capisci che la puntata è stata un trauma quando i seguaci su tiktok non fanno uscire edit, lutto naziona… - femmefleurie : #KinnPorscheEP13 capisci che la puntata è stata un trauma quando i seguaci su tiktok non fanno uscire edit, lutto nazionale -