Trasporto pubblico, 58 nuovi bus in arrivo. Melucci: «Con ibrido ed elettrico viriamo verso la mobilità sostenibile»

Arrivano altri 58 bus per potenziare il servizio di trasporto pubblico locale. Si tratta di 53 mezzi ibridi e 5 mezzi completamente elettrici, che confermano la virata verso la sostenibilità di Kyma mobilità. «Avevamo annunciato l'acquisto dei nuovi bus durante lo scorso mandato – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – e lo finalizziamo appena ritornati a Palazzo di Città. Il trasporto pubblico cambia pelle e si integra con i principi di sostenibilità che stiamo applicando in ogni settore: con l'acquisto di questi mezzi anticipiamo la rivoluzione che si scatenerà presto con le Brt, i bus rapidi elettrici che collegheranno tutta la città». Questa settimana la direzione Polizia Locale e Trasporto

