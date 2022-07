Tragedia della Marmolada, il bilancio definitivo: 11 morti identificati. Decisivo il Dna (Di sabato 9 luglio 2022) Anche l’undicesima vittima della Tragedia della Marmolada è stata ritrovata. I resti dell’ultima persona ancora dispersa sono stati recuperati e sono in fase di identificazione. Il bilancio ufficiale dunque si aggiorna. Sei le vittime identificate subito: tre veneti (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo), una donna trentina (Liliana Bertoldi) e due turisti della Repubblica Ceca (Pavel Dana e Martin Ouda). A loro si aggiunge l’elenco delle persone reclamate. Ovvero, scrive l’AdnKronos, i coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina, e il 22enne Nicolò Zavatta. Quest’ultimo rimaneva da identificare e secondo l’agenzia ora c’è certezza sulla sua identità. Intanto per oggi è stata proclamata una giornata di lutto cittadino in tutto il ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Anche l’undicesima vittimaè stata ritrovata. I resti dell’ultima persona ancora dispersa sono stati recuperati e sono in fase di identificazione. Ilufficiale dunque si aggiorna. Sei le vittime identificate subito: tre veneti (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo), una donna trentina (Liliana Bertoldi) e due turistiRepubblica Ceca (Pavel Dana e Martin Ouda). A loro si aggiunge l’elenco delle persone reclamate. Ovvero, scrive l’AdnKronos, i coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina, e il 22enne Nicolò Zavatta. Quest’ultimo rimaneva da identificare e secondo l’agenzia ora c’è certezza sulla sua identità. Intanto per oggi è stata proclamata una giornata di lutto cittadino in tutto il ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - fffitalia : La tragedia della #Marmolada è una tragedia #climatica . Cosa accadrà nei prossimi 10 anni, se la situazione è già… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha chiamato il Presidente della Provincia di Trento Fugatti e il Presidente della Regione… - luigitassistro : La disfatta in Ucraina e la tragedia economica della Russia - laboescapes : RT @ARTEita: Nel 2017 Jérôme, allevatore in fuga, viene ucciso dal fuoco della Gendarmeria 9 giorni dopo l'ennesima ispezione. Come è stato… -