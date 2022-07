Tra il Milan e Renato Sanches si mette di mezzo Mendes | la verità sul Psg e le nuove richieste

Pubblicità

Glongari : Sviluppi costanti e contatti incessanti per il grande obiettivo del #Milan Charles De Ketelaere. La forbice tra dom… - SimoneGambino : Su Tommaso Mancini (2004), attaccante del Vicenza del quale si è discusso oggi durante l’incontro tra Bozzo e il Mi… - FBiasin : Squadre: River, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan, Genoa. Tra club e nazionali ha giocato 675 partite con 314 re… - josealealaimo : RT @cmdotcom: Tra il #Milan e #RenatoSanches si mette di mezzo #Mendes: la verità sul #Psg e le nuove richieste - donnie_darko82 : Caro Renato #Sanches. Se ancora hai dubbi tra scegliere il Milan e il PSG te li tolgo io. Vai al PSG. È la squadra… -

Corriere dello Sport

Chi pensava che ilcampione d'Italia avrebbe investito centinaia di milioni nella campagna ... L'offerta scadeGiorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade...Il sodalizio in bianconeroi due Campedelli si riallaccerà pochi anni dopo. Nel 2012 - '13 il ...presidente era nel contempo un suo prezioso consigliere in virtù del suo importante passato alVorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Per adesso è l'unico acquisto del Milan, anche se è stato acquistato un anno fa e lasciato in prestito al Bordeaux. 21 anni, accresce la già folta colonia frnacese in maglia rossonera ma per ora resta ...