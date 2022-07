Tour de France, Tadej Pogacar: “Dispiaciuto per non avere vinto. Da piccolo arrivavo sempre ultimo negli sprint…” (Di sabato 9 luglio 2022) Tadej Pogacar ha cercato di animare la scena nel finale dell’ottava tappa del Tour de France 2022. La maglia gialla ha infatti fatto il ritmo lungo i 2 km in salita che conducevano verso il traguardo di Losanna e ha cercato di vincere la terza frazione consecutiva in questa edizione della Grande Boucle, ma lo sloveno è stato battuto allo sprint dallo scatenato belga Wout van Aert e da Michael Matthews. Tadej Pogacar, che ha guadagnato quattro secondi di abbuono e ha rafforzato il primo posto in classifica generale, ha analizzato la propria prestazione al termine di questa movimentata frazione in terra svizzera: “Sono un po’ Dispiaciuto per non avere vinto oggi perché non ci ero molto lontano. La giornata è stata lunga e calda, con ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022)ha cercato di animare la scena nel finale dell’ottava tappa delde2022. La maglia gialla ha infatti fatto il ritmo lungo i 2 km in salita che conducevano verso il traguardo di Losanna e ha cercato di vincere la terza frazione consecutiva in questa edizione della Grande Boucle, ma lo sloveno è stato battuto allo sprint dallo scatenato belga Wout van Aert e da Michael Matthews., che ha guadagnato quattro secondi di abbuono e ha rafforzato il primo posto in classifica generale, ha analizzato la propria prestazione al termine di questa movimentata frazione in terra svizzera: “Sono un po’per nonoggi perché non ci ero molto lontano. La giornata è stata lunga e calda, con ...

