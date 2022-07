Tour de France, Pogacar: “Preoccupato per il Covid-19, viaggiamo molto e il rischio di contagio c’è” (Di sabato 9 luglio 2022) La maglia gialla provvisoria del Tour de France 2022, Tadej Pogacar, esprime alcune sue preoccupazione relative al rischio di contagio da Covid-19. Il corridore infatti sul virus dichiara: “Sì, è una vera preoccupazione, Questa pandemia è qui e purtroppo non siamo risparmiati: non possiamo rischiare di ammalarci e quindi dobbiamo prenderla sul serio. Siamo in viaggio tutti i giorni, in montagna ci sono tante persone che ti acclamano e ti urlano in faccia. Questo è qualcosa che mi piace molto, ma aumenta le possibilità di essere infettato dal virus. Spero che tutto andrà bene fino alla fine”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) La maglia gialla provvisoria delde2022, Tadej, esprime alcune sue preoccupazione relative aldida-19. Il corridore infatti sul virus dichiara: “Sì, è una vera preoccupazione, Questa pandemia è qui e purtroppo non siamo risparmiati: non possiamo rischiare di ammalarci e quindi dobbiamo prenderla sul serio. Siamo in viaggio tutti i giorni, in montagna ci sono tante persone che ti acclamano e ti urlano in faccia. Questo è qualcosa che mi piace, ma aumenta le possibilità di essere infettato dal virus. Spero che tutto andrà bene fino alla fine”. SportFace.

