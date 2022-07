Tour de France 2022, risultati e ordine di arrivo ottava tappa: secondo successo per Van Aert (Di sabato 9 luglio 2022) I risultati e l’ordine di arrivo dell’ottava tappa del Tour de France 2022, la Dole-Losanna di 186,3 chilometri che ha visto trionfare Wout Van Aert al termine di una tappa caratterizzata da una lunga fuga che ha coinvolto anche il nostro Mattia Cattaneo. L’azzurro, insieme a Wright e Frison – quest’ultimo poi staccatosi dopo due terzi di gara – è riuscito a rimanere in testa alla corsa fino a pochi chilometri dal traguardo. L’ultimo a mollare è stato Wright, permettendo al gruppo di arrivare quasi compatto per la volata sulle pendenze della cittadina svizzera, dove il belga al solito si è dimostrato il più veloce di tutti. RIVIVI IL LIVE LE CLASSIFICHE AGGIORNATE L’ANALISI DEL PERCORSO DEL Tour ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Ie l’didell’delde, la Dole-Losanna di 186,3 chilometri che ha visto trionfare Wout Vanal termine di unacaratterizzata da una lunga fuga che ha coinvolto anche il nostro Mattia Cattaneo. L’azzurro, insieme a Wright e Frison – quest’ultimo poi staccatosi dopo due terzi di gara – è riuscito a rimanere in testa alla corsa fino a pochi chilometri dal traguardo. L’ultimo a mollare è stato Wright, permettendo al gruppo di arrivare quasi compatto per la volata sulle pendenze della cittadina svizzera, dove il belga al solito si è dimostrato il più veloce di tutti. RIVIVI IL LIVE LE CLASSIFICHE AGGIORNATE L’ANALISI DEL PERCORSO DEL...

