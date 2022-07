Tour de France 2022: out per Covid-19 Geoffrey Bouchard e Vegard Stake Laengen compagno di Tadej Poga?ar (Di sabato 9 luglio 2022) Se Tadej Poga?ar sta “spaventando” in strada i rivali, a suon di vittorie e prestazioni da fuoriclasse, nel corso del Tour de France 2022, lontano dalle strade transalpine è il Covid-19 a fare paura, e non poca, ai team. Inutile girarci attorno, il rischio di un caso di positività o un contatto stretto e tutto potrebbe rapidamente saltare per aria. Nella giornata odierna è giunta la notizia di due corridori positivi al Covid-19. Dopo Geoffrey Bouchard della AG2R Citroën Team, la corsa a tappe più famosa del mondo ha dovuto salutare anche il norvegese Vegard Stake Laengen. E, non ce ne voglia il collega Francese, ma il corridore della UAE Team Emirates fa decisamente più notizia. La ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) SePoga?ar sta “spaventando” in strada i rivali, a suon di vittorie e prestazioni da fuoriclasse, nel corso delde, lontano dalle strade transalpine è il-19 a fare paura, e non poca, ai team. Inutile girarci attorno, il rischio di un caso di positività o un contatto stretto e tutto potrebbe rapidamente saltare per aria. Nella giornata odierna è giunta la notizia di due corridori positivi al-19. Dopodella AG2R Citroën Team, la corsa a tappe più famosa del mondo ha dovuto salutare anche il norvegese. E, non ce ne voglia il collegase, ma il corridore della UAE Team Emirates fa decisamente più notizia. La ...

