Tour de France 2022 oggi, prima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Giornata giusta per la fuga? (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo la doppietta con cui Tadej Pogacar ha iniziato ad allungare le sue mani sul Tour de France 2022, la corsa transalpina prosegue con l'ottava tappa, da Dole a Losanna, per la prima delle sue giornate in cui si sconfinerà in territorio elvetico. percorso Il profilo altimetrico sembra essere perfetto per una fuga. 4 GPM non particolarmente impegnativi, per un percorso di 186 km che potrebbe offrire ai "big" un'opportunità di relativo riposo dopo diverse giornate di grande battaglia. Si inizierà a salire dopo soli 30 km, anche se il primo GPM, quelle del Col du Marechet, arriverà al km 75. L'ascesa più dura è piazzata a metà percorso, quando i corridori dovranno affrontare i 6,7 km al 5% della Côte des Rousses. Al termine di una lunga ...

