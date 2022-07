Tour de France 2022, la tappa di domani Aigle-Chatel Les Portes Du Soleil: percorso e altimetria. Tanta montagna prima del giorno di riposo (Di sabato 9 luglio 2022) Non c’è tempo per respirare al Tour de France 2022. Abbiamo ancora negli occhi l’ennesima prodezza di Tadej Pogacar alla Super Planche des Belles Filles e fra un’ora e mezza il gruppo battaglierà nuovamente nella frazione che va da Dole a Losanna, ma la prima settimana si chiuderà con il primo vero tappone della Grande Boucle, da Aigle a Chatel Les Portes Du Soleil. percorso E altimetria Frazione che si correrà quasi interamente in terra svizzera con i primi trenta chilometri praticamente pianeggianti. Arriverà poi la prima difficoltà altimetrica di giornata, la Cote de Bellevue (4,3 chilometri al 4%, quarta categoria) in cui potrebbe andar via la fuga di giornata. Dopo il traguardo volante di Semsales ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Non c’è tempo per respirare alde. Abbiamo ancora negli occhi l’ennesima prodezza di Tadej Pogacar alla Super Planche des Belles Filles e fra un’ora e mezza il gruppo battaglierà nuovamente nella frazione che va da Dole a Losanna, ma lasettimana si chiuderà con il primo vero tappone della Grande Boucle, daLesDuFrazione che si correrà quasi interamente in terra svizzera con i primi trenta chilometri praticamente pianeggianti. Arriverà poi ladifficoltà altimetrica di giornata, la Cote de Bellevue (4,3 chilometri al 4%, quarta categoria) in cui potrebbe andar via la fuga di giornata. Dopo il traguardo volante di Semsales ...

