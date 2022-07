Tour de France 2022, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: giornata da fughe, ma Tadej Pogacar vuol continuare a dominare (Di sabato 9 luglio 2022) Sconfinamento in Svizzera per l’ottava tappa del Tour de France 2022: si parte da Dole e si arriva in quel di Losanna dopo 186 chilometri piuttosto mossi, con un finale su uno strappo che potrebbe favorire i passisti veloci. Pensando ai favoriti, oggi difficilmente dovrebbe esserci un arrivo di gruppo, visto ciò che è accaduto nei giorni scorsi: potrebbe andar via la fuga. Se il plotone dovesse rimanere compatto ecco che Tadej Pogacar avrebbe tutte le carte in tavola per continuare un dominio assoluto: l’uomo della UAE Emirates in Maglia Gialla a caccia del terzo successo consecutivo. Jumbo-Visma arrembante con la doppia carta: corsa dura per Jonas Vingegaard, apparso al momento l’unico rivale plausibile per lo ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Sconfinamento in Svizzera per l’ottavadelde: si parte da Dole e si arriva in quel di Losanna dopo 186 chilometri piuttosto mossi, con un finale su uno strappo che potrebbe favorire i passisti veloci. Pensando aidifficilmente dovrebbe esserci un arrivo di gruppo, visto ciò che è accaduto nei giorni scorsi: potrebbe andar via la fuga. Se il plotone dovesse rimanere compatto ecco cheavrebbe tutte le carte in tavola perun dominio assoluto: l’uomoUAE Emirates in Maglia Gialla a caccia del terzo successo consecutivo. Jumbo-Visma arrembante con la doppia carta: corsa dura per Jonas Vingegaard, apparso al momento l’unico rivale plausibile per lo ...

