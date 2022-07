Tour de France 2022, classifiche aggiornate dopo l’ottava tappa: Pogacar sempre in maglia gialla (Di sabato 9 luglio 2022) Le classifiche del Tour de France 2022 aggiornate dopo l’ottava tappa, la Dole-Losanna di 186,3 chilometri, in cui a tagliare per primo il traguardo è sato out Van Aert al termine di una tappa che ha visto una lunga fuga del terzetto Cattaneo-Frison-Wright terminata a poca distanza dal traguardo. Di seguito tutte le graduatorie. RISULTATI OTTAVA tappa L’ANALISI DEL PERCORSO DEL Tour 2022 Tour DE France 2022: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY maglia gialla (CLASSIFICA GENERALE) 1. Pogacar (UAE Team Emirates) in 28h56’16” 2. Vingegaard (Jumbo-Visma) +39? 3. Thomas (Ineos ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Ledelde, la Dole-Losanna di 186,3 chilometri, in cui a tagliare per primo il traguardo è sato out Van Aert al termine di unache ha visto una lunga fuga del terzetto Cattaneo-Frison-Wright terminata a poca distanza dal traguardo. Di seguito tutte le graduatorie. RISULTATI OTTAVAL’ANALISI DEL PERCORSO DELDE: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY(CLASSIFICA GENERALE) 1.(UAE Team Emirates) in 28h56’16” 2. Vingegaard (Jumbo-Visma) +39? 3. Thomas (Ineos ...

