Tour de France 2022 | Aleksandr Vlasov | “Condizionato dal mal di schiena | risultato deludente ma spero di recuperare”

Leggi su oasport

(Di sabato 9 luglio 2022) Dopo il primo in salita alla Super Planche des Belles Filles tutto il mondo ciclistico ha applaudito Tadej Pogacar, autore di un’altra vittoria d’autore alde. Lo sloveno ha guadagnato un altro po’ di terreno nei confronti dei suoi diretti avversari per la maglia gialla di Parigi; ad averci rimesso di più è stato il russo. Il capitano della Bora-Hansgrohe è stato il vero sconfitto della giornata di ieri: staccatosi nei primi chilometri della salita finale,ha tagliato il traguardo in ventiseiesima posizione, perdendo 1’39” dalla maglia gialla e scivolando in dodicesima posizione in classifica generale, a 2’41” dall’uomo della UAE Team Emirates. “Oggi per me è stata davvero difficile – ha dichiaratodopo il termine della ...