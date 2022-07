Tir distrugge le barriere del viadotto e precipita

Pubblicità

PerugiaToday

...Febbraio 2022 Author Redazione La Polizia stradale ha fermato a Savona sulla A10 un autista di... […] Cronaca Incendio accidentalecamper a Stella Posted on 24 Luglio 2017 Author ......se non si vuole fare greenwashing) non "eliminano" i rifiuti - perché nulla si crea o si-...che non sappiamo Questo senza considerare l'aumento del traffico veicolare pesante (leggasi "") ... VIDEO Raccordo, distrugge le barriere del viadotto con il tir e precipita schiantandosi al suolo: muore autista, inutili i soccorsi Un tratto di autostrada chiuso al traffico, tre feriti - tra cui uno in gravi condizioni - e viabilità nel caos per circa due ore. Feriti anche l’altro camionista e l’automobilista: entrambi sono stat ...di Francesco Rossetti"Il nostro viaggio in tir per aiutare chi vive il dramma delle bombe". Un’incredibile lezione di umanità viene dalla Svau (Soccorsi volontari aiuti umanitari) di Civitanova, assoc ...