Thor: Love and Thunder: per il film Marvel è la seconda migliore giornata di apertura del 2022 (Di sabato 9 luglio 2022) Thor: Love and Thunder ha debuttato con 69 milioni di dollari guadagnati in un giorno; si tratta della seconda migliore giornata di apertura del 2022. Thor: Love and Thunder ha segnato la seconda migliore giornata di apertura con i suoi 69 milioni di dollari guadagnati al box-office. Durante il week-end, il film dovrebbe ottenere circa 135 milioni di dollari complessivi - risultato che lo dovrebbe piazzare dietro a Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Jurassic World: Il Dominio ma davanti a The Batman. Per Thor: Love and Thunder si tratta di un debutto al di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 luglio 2022)andha debuttato con 69 milioni di dollari guadagnati in un giorno; si tratta delladidelandha segnato ladicon i suoi 69 milioni di dollari guadagnati al box-office. Durante il week-end, ildovrebbe ottenere circa 135 milioni di dollari complessivi - risultato che lo dovrebbe piazzare dietro a Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Jurassic World: Il Dominio ma davanti a The Batman. Perandsi tratta di un debutto al di ...

