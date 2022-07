The Undertaker: “Non aspiro a lottare ancora, ma nel wrestling mai dire mai” (Di sabato 9 luglio 2022) The Undertaker ha avuto una carriera straordinaria in WWE, difficilmente ripetibile. Il suo ultimo match risale a WrestleMania 36 quando affrontò AJ Styles in un Boneyard match; si trattò, però, di un match cinematografico. Quest’anno la meritatissima introduzione nella Hall Of Fame, a coronamento di una carriera ineguagliabile. Ora il “Dead Man” è pronto a partire con una nuova esperienza alla conduzione di un proprio podcast che verrà lanciato proprio nel weekend di SummerSlam a fine luglio. La domanda, però, ricorrente e se mai lo rivedremo di nuovo sul ring. “Mai dire mai” Durante la cerimonia di introduzione nella Hall Of Fame, The Undertaker ha pronunciato una frase che ha scatenato i fan. Quel “never say never” ha fatto pensare alla possibilità di poterlo di nuovo rivedere sul ring. Durante una recente intervista con ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 9 luglio 2022) Theha avuto una carriera straordinaria in WWE, difficilmente ripetibile. Il suo ultimo match risale a WrestleMania 36 quando affrontò AJ Styles in un Boneyard match; si trattò, però, di un match cinematografico. Quest’anno la meritatissima introduzione nella Hall Of Fame, a coronamento di una carriera ineguagliabile. Ora il “Dead Man” è pronto a partire con una nuova esperienza alla conduzione di un proprio podcast che verrà lanciato proprio nel weekend di SummerSlam a fine luglio. La domanda, però, ricorrente e se mai lo rivedremo di nuovo sul ring. “Maimai” Durante la cerimonia di introduzione nella Hall Of Fame, Theha pronunciato una frase che ha scatenato i fan. Quel “never say never” ha fatto pensare alla possibilità di poterlo di nuovo rivedere sul ring. Durante una recente intervista con ...

