Tennis: trionfo Rybakina a Wimbledon, la kazaka nata a Mosca è la nuova regina (Di sabato 9 luglio 2022) Londra, 9 lug. - (Adnkronos) - E' il Kazakhstan la dodicesima nazione nell'albo d'oro del singolare femminile di Wimbledon. Elena Rybakina, che è nata a Mosca e ufficialmente ci risiede anche se fa base per allenarsi in Slovacchia, ha sconfitto la numero 2 del mondo, la tunisina Ons Jabeur 3-6, 6-2, 6-2. E' la più giovane campionessa a Wimbledon dal 2011 (dopo Petra Kvitova) ma praticamente non esulta, quasi fosse frastornata dalla grandezza della situazione e del traguardo ottenuto. Ha firmato la sua prima vittoria contro una Top 2 nell'occasione più importante della sua carriera, al termine della prima finale di Wimbledon fra due giocatrici alla prima finale Slam in carriera. Così dopo i titoli a Bucarest 2019, successo che le ha consentito di entrare in Top 100, e a ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Londra, 9 lug. - (Adnkronos) - E' il Kazakhstan la dodicesima nazione nell'albo d'oro del singolare femminile di. Elena, che èe ufficialmente ci risiede anche se fa base per allenarsi in Slovacchia, ha sconfitto la numero 2 del mondo, la tunisina Ons Jabeur 3-6, 6-2, 6-2. E' la più giovane campionessa adal 2011 (dopo Petra Kvitova) ma praticamente non esulta, quasi fosse frastordalla grandezza della situazione e del traguardo ottenuto. Ha firmato la sua prima vittoria contro una Top 2 nell'occasione più importante della sua carriera, al termine della prima finale difra due giocatrici alla prima finale Slam in carriera. Così dopo i titoli a Bucarest 2019, successo che le ha consentito di entrare in Top 100, e a ...

