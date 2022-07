Tennis, quando torna in campo Jannik Sinner? Calendario prossimi tornei: Amburgo e Umago prima degli States (Di sabato 9 luglio 2022) C’è qualche attimo di riposo per Jannik Sinner dopo i quarti di finale raggiunti a Wimbledon, e persi contro Novak Djokovic sul Centre Court. L’altoatesino, lo si può dire, tra quelli che gli Slam li hanno giocati tutti ha una delle migliori medie di risultati raggiunti, visti i quarti agli Australian Open, gli ottavi al Roland Garros e di nuovo i quarti ai Championships. Il campo richiamerà soltanto a partire dalla metà di luglio, e lo farà sulla terra rossa di Amburgo. Sinner l’affronterà per la prima volta in carriera. Al celebre Rothenbaum, che fino al 2008 ospitava un Masters Series prima che diventassero 1000 e che Ion Tiriac avesse abbastanza potere da portare Madrid in quella data, non ci sarà solo l’altoatesino. Nell’entry list dell’ATP 500 tedesco, infatti, ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) C’è qualche attimo di riposo perdopo i quarti di finale raggiunti a Wimbledon, e persi contro Novak Djokovic sul Centre Court. L’altoatesino, lo si può dire, tra quelli che gli Slam li hanno giocati tutti ha una delle migliori medie di risultati raggiunti, visti i quarti agli Australian Open, gli ottavi al Roland Garros e di nuovo i quarti ai Championships. Ilrichiamerà soltanto a partire dalla metà di luglio, e lo farà sulla terra rossa dil’affronterà per lavolta in carriera. Al celebre Rothenbaum, che fino al 2008 ospitava un Masters Seriesche diventassero 1000 e che Ion Tiriac avesse abbastanza potere da portare Madrid in quella data, non ci sarà solo l’altoatesino. Nell’entry list dell’ATP 500 tedesco, infatti, ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Quando vinci il tuo secondo match a Wimbledon ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon | #Tennis | #Sinner - AianFedeMomi : @cicciovalenti io non ne so niente di tennis. Applaudirô quando gli altri applaudono. ??????? #Wimbledon2022 - maxpax68 : @AdrianoPanatta auguri campione dei miei giorni più spensierati, quando si leggeva “Il tennis italiano”, si giocava… - dariobalder14 : Quando ero piccolo i miei genitori mi trascinarono a giocare a tennis insegnandomi come fosse lo sport dei 'gentlem… - GianlucaPiccari : @angelomangiante Niente. Non una parola sulla semifinale maschile vinta dal djoker. Adesso che si è ritirato Nadal… -