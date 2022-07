Tennis e cinema, i fantasmi della sfida sullo schermo (Di sabato 9 luglio 2022) Il Tennis come il pugilato è uno sport di uno contro uno, di corpi che faticano e che cercano di superare il limite. Ne abbiamo un esempio più che recente L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 luglio 2022) Ilcome il pugilato è uno sport di uno contro uno, di corpi che faticano e che cercano di superare il limite. Ne abbiamo un esempio più che recente L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

rprat75 : @PBorgialli ci sono sport che apprezzo nel femminile più che nel maschile, pallavolo e tennis, se il livello è buon… - AnfetaMilan : RT @antokio: @AnfetaMilan mi piace perché il tuo account è eclettico: passi dal non sapere nulla di calcio, al non sapere nulla di tennis f… - antokio : @AnfetaMilan mi piace perché il tuo account è eclettico: passi dal non sapere nulla di calcio, al non sapere nulla… - AnfetaMilan : RT @realgabrox: @AnfetaMilan Incredibile come dopo le scoreggiate sul calcio, cucina e tennis, adesso devi entrare nel cinema Twitter pur n… - realgabrox : @AnfetaMilan Incredibile come dopo le scoreggiate sul calcio, cucina e tennis, adesso devi entrare nel cinema Twitt… -