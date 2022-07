Taranto, trasporto pubblico locale: altri 58 pullman Quasi tutti ibridi, alcuni elettrici (Di sabato 9 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto: Arrivano altri nuovi 58 bus per potenziare il servizio di trasporto pubblico locale. Si tratta di 53 mezzi ibridi e 5 mezzi completamente elettrici, che confermano la virata verso la sostenibilità di Kyma Mobilità. «Avevamo annunciato l’acquisto dei nuovi bus durante lo scorso mandato – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – e lo finalizziamo appena ritornati a Palazzo di Città. Il trasporto pubblico cambia pelle e si integra con i principi di sostenibilità che stiamo applicando in ogni settore: con l’acquisto di questi mezzi anticipiamo la rivoluzione che si scatenerà presto con le Brt, i bus rapidi elettrici che collegheranno tutta la città». Questa settimana ... Leggi su noinotizie (Di sabato 9 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Arrivanonuovi 58 bus per potenziare il servizio di. Si tratta di 53 mezzie 5 mezzi completamente, che confermano la virata verso la sostenibilità di Kyma Mobilità. «Avevamo annunciato l’acquisto dei nuovi bus durante lo scorso mandato – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – e lo finalizziamo appena ritornati a Palazzo di Città. Ilcambia pelle e si integra con i principi di sostenibilità che stiamo applicando in ogni settore: con l’acquisto di questi mezzi anticipiamo la rivoluzione che si scatenerà presto con le Brt, i bus rapidiche collegheranno tutta la città». Questa settimana ...

NoiNotizie : #Taranto, trasporto pubblico locale: altri 58 pullman - AntennaSud : Mobilità green a Taranto, in arrivo 58 bus elettrici e ibridi. Melucci: “Verso mobilità sostenibile” - _COSMOPOLIS_ : Taranto, in arrivo 58 bus per potenziare il trasporto pubblico #9luglio #attualità #cosmopolis_media - Oltreilfatto : Taranto: trasporto pubblico, 58 nuovi bus in arrivo - BlunoteWeb : Taranto: Trasporto pubblico, 58 nuovi bus in arrivo -