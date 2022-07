Superlega alla Corte di Giustizia: possibile svolta nel calcio mondiale (Di sabato 9 luglio 2022) Lunedì e martedì il parere che sarà vincolante per l'esito dell'accusa a UEFA e FIFA: possibile svolta nella storia del calcio mondiale. Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 luglio 2022) Lunedì e martedì il parere che sarà vincolante per l'esito dell'accusa a UEFA e FIFA:nella storia del

Pubblicità

adriano69bis : RT @sportface2016: #Superlega, lunedì al via la maxi-udienza alla Corte europea di Giustizia - _Introducing_me : RT @sportface2016: #Superlega, lunedì al via la maxi-udienza alla Corte europea di Giustizia - sportface2016 : #Superlega, lunedì al via la maxi-udienza alla Corte europea di Giustizia - WhoistheDark : @DAZN_IT Alla Juve, che farà la SuperLega e non più la Serie A TIM. - PianetaMilan : #Superlega alla Corte di #Giustizia: possibile svolta nel #calcio mondiale #ACMilan #Milan #SempreMilan -