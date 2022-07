Successo per Scafuri&Amato: premio speciale a “IVisionatici Music Festival” (Di sabato 9 luglio 2022) “IMF Create Your Song Award – Disco Mare”: un premio che non si limita ad una targa celebrativa, ma porta con sé un accordo di produzione e promozione di un singolo. Antonio Scafuri e Sandro Amato rientrano più che soddisfatti dalla kermesse IVisionatici Music Festival, che li ha visti protagonisti della serata finale presso il Teatro degli Eroi di Roma con il brano a doppia firma Lassame sta’. «Questa canzone è nata nel corso di una serata che poteva sembrare come tante, mentre eravamo intenti a parlare di Musica e a buttare giù delle idee – raccontano – È un ossimoro. Si chiede alla persona amata di andare via, e invece è un grido di dolore per richiedere attenzioni. Diciamo “lasciami stare”, ma vorremmo dire “vieni più vicino e non te ne andare più”». Il duo campano aveva conquistato la giuria lo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 luglio 2022) “IMF Create Your Song Award – Disco Mare”: unche non si limita ad una targa celebrativa, ma porta con sé un accordo di produzione e promozione di un singolo. Antonio Scafuri e Sandro Amato rientrano più che soddisfatti dalla kermesse, che li ha visti protagonisti della serata finale presso il Teatro degli Eroi di Roma con il brano a doppia firma Lassame sta’. «Questa canzone è nata nel corso di una serata che poteva sembrare come tante, mentre eravamo intenti a parlare dia e a buttare giù delle idee – raccontano – È un ossimoro. Si chiede alla persona amata di andare via, e invece è un grido di dolore per richiedere attenzioni. Diciamo “lasciami stare”, ma vorremmo dire “vieni più vicino e non te ne andare più”». Il duo campano aveva conquistato la giuria lo ...

