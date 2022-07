Stranger Things, ecco quale personaggio i registi volevano uccidere nella quarta stagione (Di sabato 9 luglio 2022) La quarta stagione di Stranger Things ha letteralmente scalato le classifiche delle serie tv targate Netflix, diventando seconda solo alla fortunatissima Squid Game. il tv drama ideato dai fratelli Duffer, ha sganciato dopo ben tre anni di attesa la quarta stagione. Quest’ultima divisa in due parti: la prima uscita in data 27 maggio, la seconda parte disponibile dal 1 luglio. Con la visione della quarta stagione, i fan di tutto il mondo di Stranger Things hanno potuto apprendere della morte di molti personaggi amati, come Eddie e Max. Un po’ meno sofferta, sicuramente la morte del dottor Martin Brenner e quella di Jason. Tuttavia, Matt e Ross Duffer hanno ammesso di aver optato per un cambio di rotta solo alla fine. I ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 luglio 2022) Ladiha letteralmente scalato le classifiche delle serie tv targate Netflix, diventando seconda solo alla fortunatissima Squid Game. il tv drama ideato dai fratelli Duffer, ha sganciato dopo ben tre anni di attesa la. Quest’ultima divisa in due parti: la prima uscita in data 27 maggio, la seconda parte disponibile dal 1 luglio. Con la visione della, i fan di tutto il mondo dihanno potuto apprendere della morte di molti personaggi amati, come Eddie e Max. Un po’ meno sofferta, sicuramente la morte del dottor Martin Brenner e quella di Jason. Tuttavia, Matt e Ross Duffer hanno ammesso di aver optato per un cambio di rotta solo alla fine. I ...

