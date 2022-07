Sterling Chelsea, accordo raggiunto con il City. I dettagli dell’affare (Di sabato 9 luglio 2022) Sterling Chelsea, accordo raggiunto per il trasferimento dell’attaccante inglese ai londinesi. I dettagli dell’affare Come riferito da Fabrizio Romano, il Chelsea ha trovato l’accordo per l’acquisto di Raheem Sterling dal Manchester City. Intesa raggiunta sulla base di 45 milioni di sterline più ulteriori 10 di bonus raggiungibili. Acquisto mai in dubbio, ma ora manca solo l’ufficialità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022)per il trasferimento dell’attaccante inglese ai londinesi. ICome riferito da Fabrizio Romano, ilha trovato l’per l’acquisto di Raheemdal Manchester. Intesa raggiunta sulla base di 45 milioni di sterline più ulteriori 10 di bonus raggiungibili. Acquisto mai in dubbio, ma ora manca solo l’ufficialità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

